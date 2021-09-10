Косметолог напомнила россиянкам о важности особого ухода за лицом осенью

Осенью за кожей лица необходим особенный уход. Так считает косметолог Татьяна Егорова.
Егорова пояснила, что кожа начинает адаптироваться к прохладе и колебаниям температуры, а летний загар начинает шелушиться. Поэтому важно принимать витамины для кожи, волос и ногтей, а также пользоваться различными увлажняющими кремами. Эксперт добавила, что осень – хорошее время для косметологических процедур, таких как мезотерапия, биоревитализация и лазерная шлифовка, передают "Вести Подмосковья".
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