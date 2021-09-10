Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

Осенью 60% россиян интересуются путешествиями по своей стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по организации туров OneTwoTrip.
Среди городов и регионов России наибольшей популярностью среди жителей пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В топ-10 также входят Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды. Среди зарубежных направлений россияне предпочитают Турцию, Армению и Египет, сообщает телеканал "360".
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