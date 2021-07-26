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Подведены итоги авиасалона МАКС-2021

Подведены итоги авиасалона МАКС-2021

XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, проходивший в период с 20 по 25 июля 2021 года, завершил свою работу.
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В этом году авиасалон МАКС проходил в гибридном формате, что позволило вывести деловую программу и международное участие на новый уровень. Салон подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия. Об этом говорят цифры: объем контрактов и соглашений о намерениях достиг 265 миллиардов рублей, за шесть дней работы мероприятие посетило более 135 тысяч участников и гостей.

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МАКС-2021 открыл президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что авиасалон в полной мере отвечает своему международному статусу, даже несмотря на трудности, возникшие в условиях пандемии коронавируса. Также глава государства осмотрел экспозиции и высоко оценил представленные на салоне новинки аэрокосмической отрасли.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. <...> Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", – отметил Путин.

Даже в условиях эпидемиологических ограничений выставка на МАКС-2021 отличалась своим масштабом. Участие в салоне приняли как российские, так и зарубежные компании. Свои экспозиции разместили 538 российских организаций и 91 иностранный участник из 20 стран. Меж тем, при использование гибридного формата работы удалось привлечь 202 зарубежных компании из 53 государств. В общей сложности в выставке участвовали 831 экспонент из 56 стран мира. К примеру, на площади более 1000 квадратных метров были представлены национальные экспозиции Бельгии, Германии, Ирана, Канады, Белоруссии, Франции и Чехии.

На авиасалоне МАКС прошли премьерные показы новейшего легкого тактического самолета Checkmate, среднемагистрального лайнера МС-21-310, регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". Свои новейшие изобретения представили холдинг "Вертолеты России" и "Объединенная двигателестроительная корпорация". Среди премьер авиасалона – иностранные самолеты Airbus A350-1000 и A220-300, турбовинтовой Pilatus PC-12NGX.

Серьезные улучшения произошли и в деловой программе авиасалона МАКС. За шесть дней было проведено более 100 конференций, семинаров, круглых столов, стратегических сессий и заслушано 350 докладов. Свыше 3000 специалистов посетили мероприятия в Конгресс-центре МАКС и порядка 2000 человек присоединились к дискуссиям в Конгресс-зале раздела Future Hub. Новинкой 2021 года стали онлайн-трансляции мероприятий, за которыми на сайте авиасалона следило около 33 тысяч человек.

Безусловно, визитной карточкой МАКС является летная программа – захватывающее зрелище, оценить которое приезжают тысячи гостей. На XV авиасалоне свое мастерство демонстрировали авиационные группы высшего пилотажа ВКС РФ: "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты". Новинкой программы стало яркое авиашоу индийской пилотажной группы Sarang, выступавшей на четырех вертолетах Dhruv.

Всего же в летной программе участвовали более 80 летательных аппаратов, из них 39 самолетов в составе восьми пилотажных групп. На статической стоянке МАКС было представлено 133 летательных аппарата. Общее число воздушных судов – 202 единицы.

В нынешнем году выставку посетили более 135 тысяч человек. В условиях ковида организаторы приложили большие усилия для эффективной организации транспортного сообщения. Для гостей салона было выделено 289 единиц подвижного состава по шести специальным маршрутам. Для посетителей с личным авто работала парковка на десять тысяч мест.

В организации МАКС-2021 приняло участие большое количество волонтеров. Общественную безопасность на территории ЛИИ им. Громова и городского округа Жуковский обеспечивали 2000 сотрудников полиции и Росгвардии. С воздуха мониторинг территории проводил аэростат. Аккредитации для работы на салоне получили более 2600 сотрудников СМИ и независимых журналистов из 485 российских и 94 зарубежных информационных агентств. За событиями на официальном сайта МАКС следило 328 тысяч человек. Охват социальных сетей авиасалона за шесть дней работы выставки оценивается в 2,1 миллиона пользователей.

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Фото: пресс-служба авиасалона
Автор: 26 июля 2021, 12:59

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