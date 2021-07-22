Курорт "Роза Хутор" презентовал экологическую концепцию "Зеленый код"

В апреле курорт "Роза Хутор" презентовал проект "Зеленый код" на конференции Green Building 2021. Эксперты рассказали, как экологическая концепция заботится о природе и туристах.



Новый проект курорта "Роза Хутор" сразу же заинтересовал экспертное сообщество. Совместно с порталом "Юга.ру" представители профильных сфер и инициатор концепции "Зеленый код" обсудили, как взаимосвязаны забота об окружающей среде и туризм, природные богатства и осознанность бизнеса. Также специалисты постарались выяснить, как сохранить хрупкую экологическую систему при минимизации расходов.

Кроме того, они определили, что в итоге сможет предложить курорт, работающий по новой концепции, своим посетителям. Ведь не для кого не секрет, что "Роза Хутор" пользуется большой популярностью среди россиян.

Впечатляет список участников тематической беседы: директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов, президент Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Дмитрий Березуцкий, президент Благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина и главный архитектор "Васта Дискавери" Арсений Ольговский.

Как в России и других странах обстоят дела с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) и бизнесом, работающим там?

В Российской Федерации на ООПТ приходится порядка 2,4 млн. кв. км территорий, что сопоставимо с совокупным размером аналогичных природных зон в США. Однако, российский показатель значительно выше, что в большинстве других стран, славящихся развитой индустрией туризма в национальных парках. При этом ООПТ РФ посещают гораздо меньше туристов.

Дмитрий Березуцкий обратил внимание на концепции ООПТ в США, Канаде, ЮАР и Австралии. Методы управления подобных природных зон в Норвегии и Финляндии также отличаются бережным подходом и легче адаптируются под российские реалии.

Отличие большинства национальных парков России от зарубежных в том, что у нас гостям совершенно не гарантируется возможность увидеть животных в дикой природе. Березуцкий уверен, что такая возможность является ключевой в привлекательности природного туризма, как дополнительный природоохранный фактор.

"Роза Хутор" ориентируется именно на это, потому что курорт расположен в Сочинском национальном парке, где водятся дикие животные. На лесном склоне над Роза Долиной можно встретить косуль, на прибрежных террасах повыше — оленей, в субальпийских горных цирках — серн. Чтобы помочь им суровой зимой, работники изготавливают кормушки, разносят корма и наблюдают за четвероногими с помощью фотоловушек.

Дмитрий Колосов уточнил, что помимо поддержки диких животных эти меры помогают лучше изучить горную местность. "Мы должны сохранять ее, ведь именно для встречи с ней и приезжают наши гости", – уверен эксперт. Наталья Данилина добавила, что развитие туризма зависит от разных видов ООПТ.

Кроме того, эксперт считает, что Россия, игнорирую уроки прошлого, поздно отвечает на запросы общества в сфере природной рекреации и туризма на ООПТ. По ее мнению, в стране нет ни законодательной базы, ни государственной стратегии для развития этого сегмента туристической индустрии. "Поэтому мы движемся методом проб и ошибок, а любые негативные события звучат громче", – подчеркнула Данилина.

Колосов согласился, что отраслевое законодательство не способствует развитию сферы: "Качество отраслевых институтов удручающее, правовая культура низкая, доминируют настроения из разряда "как бы чего не вышло". Данилина добавила, что бизнес может стать экологически ответственным и без государственного контроля, но из-за того, что федеральные ООПТ находятся в ведении Минприроды РФ, государство все равно является участником этого процесса.

Зачем "зеленые" стандарты нужны курорту и стране в целом?

Некоторые скептики полагают, что тренд на экологичность — это просто этап консьюмеризма, который по сути не решает реальные экологические проблемы. Однако Колосов уверен, что лучше рыночной экономики ничего нет: "Не отрицая ее минусы, отметим важное преимущество: прогресс опирается на точку пересечения спроса и предложения. Растущий спрос на природную рекреацию вдали от суеты городов — это долгосрочная тенденция, развивающаяся наряду со стремлением к здоровому образу жизни и растущей ответственностью за будущее наших детей".

Кстати, другие сочинские курорты тоже заявили о "зеленых" стандартах – речь идет о более масштабных и сложных объектах. В этой связи Колосов отметил, что их создание простимулирует прогресс и поиск инновационных решений. "Мировоззрение меняется медленно, потребуется куда больше 5–10 лет", – пояснила Данилина.

Колосов на этот счет настроен оптимистично: "Надо думать не об ответственности гостей, но об условиях, в которых они смогут или не смогут ее проявить". Он также отметил, что персонал курорта просит гостей складывать ПЭТ-бутылки отдельно для раздельного сбора мусора, туристы поддерживают идею. Меж тем, очевидно, что на общей территории ставить раздельные контейнеры бессмысленно, потому что там чистое вторсырье невозможно получить.

Как "Роза Хутор" будет использовать "Зеленый код"?



Осенью прошлого года курорт решил организовать сеть активных туристских маршрутов и глэмпингов в горах на расстоянии дневного пешего перехода. В ближайшие годы планируется построить шесть глэмпингов.

По словам архитектора Арсения Ольговского, у всех жилых модулей минимальная площадь пятна застройки. Причем, все объекты собираются вручную. Инженерные коммуникации будут проложены под тропами и дорогами. При этом маршруты сохранят естественные перепады высот. Дорожки специально проектируют "живыми".

Новая экологическая концепция не допускает использования фенолсодержащих, гипсовых смесей и алкидных красок при отделке знаний, то есть у гостей не возникнет аллергии на мелкодисперсную пыль от стройматериалов. Ольговский подчеркнул: "Зеленые технологии интегрируются в проект уже в начале его разработки: это не опция и не надстройка — все взаимосвязано".

Важно отметить, что на реализацию "Зеленого кода" не идет дополнительный бюджет, напротив, концепция направлена на оптимизацию сметы строительства и эксплуатации. И в этой связи Березуцкий уверен: "Когда "Роза Хутор" доработает и вынесет [Зеленый] код на обсуждение, там будут не только аплодисменты".