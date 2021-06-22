В Кремле ответили на слухи о разработке правительством программы по чипированию людей

В российских СМИ во вторник появилась информация о том, что правительство страны разрабатывает программу по вживлению в мозг людей микрочипов. Журналисты ссылались на близкие к Минобрнауки источники и отмечали, что на проект планируется выделить более 50 миллиардов рублей. По задумке разработчиков, эта технология позволила бы передавать данные между мозгом и различными устройствами с помощью нервных импульсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти слухи. Дипломат заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, однако заявил, что он такого документа не видел, сообщает РИА ФАН.