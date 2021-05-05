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Общество

Украинок задержали за голую фотосессию в Турции

прочитано 386 раз

В Турции всеобщее внимание привлекли к себе украинские модели, которые разделись до гола на стоящей у берега яхте и устроили откровенную фотосессию. Любопытный зритель запечатлел это действо на видео, а затем опубликовал его в Сети. После этого интерес к девушкам проявила уже местная полиция. Дамочек задержали для допроса, после чего отпустили. Отметим, ранее украинок выдворяли из Дубая за то, что они устроили голую фотосессию на балконе одного из местных небоскребов.

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Автор: 5 мая 2021, 16:07 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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Хохлушки жгут! Это- единственное, что они могут, дебилки, оголяться-продаваться-воровать!
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