Акция "Свет Победы" прошла в России во второй раз

В соцсетях люди делились призывами в определенное время выключить в квартире свет, подойти к окну и посветить вспышкой от телефона, фонариком или настольной лампой.
Начало акции в прошлом году положили сотрудники Mail.ru Group. За 10 минут до салюта они подошли к окнам и зажгли фонарики на телефонах.
Участием в акции люди чтят память участников Великой Отечественной войны. Акцию поддержали многие известные люди: актриса Анна Хилькевич, блогер Саша Спилберг, певица Лера Туманова и другие.
В этом году участие в акции принял Общероссийский народный фронт. При поддержке ОНФ к мероприятию подключились ведущие вузы страны: НИТУ «МИСиС» в Москве, Воронежский государственный университет и другие.
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