В России предложили вести в школах лекции диетологов

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
04:07
Жену звезде "Тихого Дона" нашла мать: как сложилась судьба актера Петра Глебова
02:23
Тело принца Филиппа выкопают после смерти Елизаветы II
00:04
"Они разведутся в любом случае!": на отношениях Собчак и Богомолова поставили крест
22:02
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
21:54
Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика
21:29
Федосеева-Шукшина набросилась на сына Алибасова после грязных оскорблений
21:14
В Москве автобус протаранил светофор
21:07
В Королеве электричка насмерть сбила мужчину
20:56
Пропала без вести подруга покойной Легкоступовой
20:08
При пожаре в Липецке погибли 2 человека
19:30
В Москве таксист ударил ножом водителя на парковке
19:14
"Без волос, с очень большим лицом": всплыли шокирующие данные о внешности онкобольной Заворотнюк
19:07
Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
19:06
"Провинциальная учительница": расфуфыренную Волочкову распекли за нелепый наряд
18:51
На юго-востоке Москвы загорелось офисное здание
18:49
"Вплоть до онкологии": врач прокомментировал состояние госпитализированной невестки Валерии
18:30
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
18:19
Дженнифер Лопес рассталась с любовником
18:09
"Дни.ру" раздают подарки: абонемент на книги от "ЛитРес"
18:05
Медики бегут из "Альянса врачей" из-за политики Васильевой
17:51
В интимной обстановке: дворец показал уникальный кадр покойного принца Филиппа
17:46
Манукян цинично плюнул в Бузову после расставания
17:34
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
17:32
Малокровие и серьезные риски: врач рассказал о состоянии рухнувшей на улице невестки Валерии
17:05
Молодой певец полез с роскошным букетом к Пугачевой на глазах у Галкина
17:03
В Балашихе домработница украла у нанимателя более миллиона рублей
16:44
Звезда "Деффчонок" стала мамой в третий раз
16:14
20-летняя внучка Якубовича работает за нищенскую зарплату
16:13
"Это вымогательство!": дети подали в суд на Максакову из-за квартиры стоимостью 200 миллионов рублей
16:10
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
16:02
Оказавшийся в инвалидном кресле Брэд Питт всполошил народ
15:47
На Пугачеву вылили ушат помоев в день рождения
15:42
В Подмосковье девушка с подельниками ограбила своего возлюбленного
15:23
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"
15:19
Сына Рудковской затравили за внешность из-за провинциальной прически
15:12
США ввели новые санкции против России
15:08
Галкин в шоке: Пугачева обрезала косы и сбежала из дома
15:05
"Очередная девка устраивает карнавал": появилось постыдное фото Решетовой
15:04
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
14:57
"Уж слишком худа": Хилькевич заподозрили в проблемах со здоровьем
14:41
Американец случайно застрелил любовницу во время секса
14:26
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
14:23
А как же Галкин? Пугачеву сняли во время нежного поцелуя с известным артистом
14:20
Мария Горбань рассказала о беременности
14:19
Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов
14:15
Раньше надо было думать! Жигунов издевательски ответил Дружининой после скандала
13:56
"Крыша съехала": пьяный в хлам Агутин вынудил Варум подать на развод
13:37
Участницу "Евровидения" от России Манижу пообещали зарезать: Не будешь жить в этой стране
13:33
После проблем со стояком Билан в розовых обтягивающих легинсах залез на шест
13:28
Малышева: Ожирение может вызвать рак у женщин
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Общество

В России предложили вести в школах лекции диетологов

прочитано 88 раз

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ввести в российских школах уроки правильного питания. Своё предложение она направила министру просвещения России Сергею Кравцову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Волынец пояснила, что в последнее время наблюдается ухудшение здоровья детей и распространение среди них заболеваний, связанных с избыточным весом. Лекции диетологов призваны обучить учеников правильному пищевому поведению и профилактике ожирения среди школьников, сообщает RT.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 15 апреля 2021, 10:21 Источник: RT ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой

Он не знал о суде
Шоу-бизнес

Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии

Артистка не смогла дать отпор
Шоу-бизнес

Раньше надо было думать! Жигунов издевательски ответил Дружининой после скандала

Актер резко ответил на выпады режиссера
Шоу-бизнес

Потрясенный Корчевников разрыдался из-за ужасной потери

Телеведущий пустил слезу в эфире

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+