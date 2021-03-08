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Общество
Володин обвинил Facebook в нарушении прав и свобод граждан

Володин обвинил Facebook в нарушении прав и свобод граждан

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал блокировку соцсетью Facebook публикаций российских СМИ. Решение интернет-платформы нарушает основополагающие права и свободы граждан, включая право на распространение и получение информации, подчеркнул председатель ГД.
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Это уже не первый подобный шаг со стороны Facebook, напомнил Володин. Так уже поступали другие популярные соцсети – Twitter и Instagram, сказал спикер.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Крупные интернет-платформы нарушают национальное законодательство, указал председатель Госдумы. "Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – подчеркнул Володин.

Он напомнил, что многие государства принимают меры в отношении глобальных IT-компаний, вплоть до серьезных мер ответственности. Проблему необходимо обсуждать в международных форматах, считает спикер.

"Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — пояснил Володин.

По его словам, данная тема будет приоритетной в повестке ближайших встреч на международном уровне. "В рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», — резюмировал председатель Госдумы.

Ранее Facebook заблокировал публикации ТАСС, РБК и газеты "Взгляд". Редакции направили в администрацию соцсети запросы. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к материалам.

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Автор: 8 марта 2021, 10:32 Источник: Пресс-служба Государственной Думы ✓ Надежный источник

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