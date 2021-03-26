Дырка в легких: весившая 250 килограммов самая толстая женщина России умерла из-за ковида

Жительница Волгограда Наталья Руденко, которую в 2018 году признали самой полной женщиной в России (250 килограммов), умерла в областной клинике от последствий ковида. У нее начались острые осложнения в легочной системе.

До госпитализации в областную клинику Наталья Руденко проходила длительное лечение у себя в родном городе. Врачи двух стационаров пытались компенсировать тревожные симптомы. Однако после того, как женщине поставили диагноз ковид, начались осложнения.



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Напомним, Нататлья Руденко часто приходила на российские ток-шоу в качестве главной героини. Она участвовала в программе "Пусть говорят". Она была самой тяжелой женщиной в стране и весила 250 килограммов. После 2018 года за несколько лет лет Наталья Руденко смогла похудеть на 150 килограммов, сделав операцию – резекцию желудка. Она мечтала достичь отметки на весах в 70 килограммов, но из-за ковида вес снова стал расти.

Как сообщает портал V1.ru со ссылкой на родственников умершей, ковидом она заболела еще прошлой осенью. После этого у нее буквально посыпалось здоровье. Одна за другой начали вылезать хронические болячки.

"Наташа приходится мне племянницей по брату. У нее был коронавирус. После этого ей укол сделали. То ли в прыщик, то ли куда-то еще. Потом вычищали, вычищали, но я так и не поняла, что случилось", — рассказала тетя покойной, Людмила.

По словам родных, в легких женщины обнаружили какую-то "дырку", после чего экстренно госпитализировали в областную клинику. Но, к сожалению, было уже поздно.