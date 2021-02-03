В Подмосковье врачи прооперировали девочку со свистком в бронхах

Врачи Красногорской городской больницы №1 прооперировали четырёхлетнюю девочку, в бронхах которой застрял свисток. Пластиковый предмет оказался одной из деталей игрушки.
Ребёнок поступил в больницу с жалобой на нарушение дыхания. При осмотре медики обнаружили в бронхах девочки инородное тело, которое могло вызывать воспаление и даже смерть. В связи с этим врачи провели ребёнку экстренную операцию, не сделав при этом разрезов. Свисток был удалён, а девочка вскоре была выписана из больницы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме