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Собянин предложил москвичам оценить проект реконструкции стадиона "Авангард"

Собянин предложил москвичам оценить проект реконструкции стадиона "Авангард"

После реконструкции стадион "Авангард" станет современным спорткомплексом со множеством активностей. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Спорткомплекс "Авангард" на шоссе Энтузиастов построен в 1954 году, с тех пор он ни разу не ремонтировался. "Нормально заниматься спортом сегодня здесь невозможно", – констатировал Собянин.

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В советское время спорткомплекс был популярным местом для прогулок, занятий спортом. В середине "нулевых" главный вход на стадион перекрыли цепями – спорткомплекс начал терять свои основные функции.

"Предыдущие собственники планировали окончательно закрыть стадион и застроить его территорию коммерчески привлекательными объектами", – рассказал Собянин.

Власти Москвы не позволили уничтожить спорткомплекс. По просьбе местных жителей правительство столицы оформило стадион в собственность и планирует его реконструировать.

"Многие объекты стадиона разрушены до основания и восстановлению не подлежат. Однако основные архитектурные доминанты в неоклассическом стиле сохранились и будут бережно реставрированы", – сообщил Собянин.

Занятие в обновленном "Авангарде" найдет каждый. Для спортсменов всех возрастов организуют многофункциональный спортивный узел с воркаутом и тропой препятствий, для любителей спортивных игр – волейбольные, баскетбольные и другие площадки.

Также появятся две новые детские площадки, фитнес-зона для всех возрастов. Откроется комплекс многофункциональных спортивных павильонов, где можно будет заниматься художественной гимнастикой, теннисом, гандболом, волейболом, баскетболом, фехтованием, единоборствами, йогой. Любителей экстрима порадуют скейт-парком и памп-треком.

Крытые сооружения обновленного спорткомплекса возведут из легких и некапитальных конструкций, чтобы не нарушать экологию Измайловского лесопарка.

"Тем не менее, объем работ – достаточно большой. Но мы постараемся выполнить их в течение двух лет", – уточнил Собянин.

Градоначальник предложил москвичам высказать свое мнение о проекте реконструкции "Авангарда" на портале "Активный гражданин".

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Автор: 31 декабря 2021, 10:17 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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