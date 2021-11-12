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Общество
Как оконная фурнитура помогает сделать воздух в доме свежим?

Как оконная фурнитура помогает сделать воздух в доме свежим?

Что мы ценим при выборе жилья? Прежде всего комфорт, который невозможен без свежего воздуха. А с ним, к сожалению, бывают проблемы. Согласитесь, далеко не всегда у нас есть возможность широко распахнуть окно. Бывает, что на улице слишком холодно и слишком шумно. А в местах с интенсивным движением транспорта, если открыть окно, придется дышать пылью и выхлопными газами…
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Как же сделать дом таким, чтобы в нем было приятно дышать? Проблему решит правильный выбор фурнитуры для окон! Именно фурнитура делает возможными различные способы проветривания:

  • щелевой;
  • ступенчатый;
  • путем полного поворотного или откидного открытия створки;
  • с использованием специальных проветривателей.

Щелевое и ступенчатое проветривание

Щелевая система проветривания — одна из самых мягких. Делая поворот ручки на 45 градусов, пользователь слегка отжимает створку. В результате появляется небольшая щель, через которую в помещение проникает воздух с улицы. Это оптимальный вариант проветривания в холодное время года, когда температура за окном не позволяет сильно откинуть створку. При этом шума и пыли с улицы будет намного меньше, чем при полностью открытой створке.

Существуют разновидности фурнитуры, которые позволяют оставлять окно в режиме щелевого проветривания и при этом сохранять противовзломную защиту. К таким относится опция дооснащения окна серии TITAN Vent Secure от SIEGENIA. Это идеальное решение для тех, кто хочет, чтобы дом проветривался даже во время длительного отсутствия хозяев.

Ступенчатое проветривание, или проветривание «в ножницах», позволяет использовать разные виды проветривания: в "летнем" режиме, в котором створка откидывается на 140 мм, и "зимнем", с открытием на 40 мм.

При установке фирменных "ножниц" TITAN AF пользователь получает много полезных дополнительных опций:

  • интегрированное микропроветривание (до 18 мм);
  • встроенный доводчик, облегчающий складывание «ножниц» и перевод окна из откинутого положения в открытое положение, что особенно важно, когда створка большая и тяжелая;
  • защиту от случайного захлопывания;
  • блокиратор, который не дает повернуть ручку в ошибочное положение.

Для установки ножниц TITAN AF не важно, в какую сторону будет открываться створка. Это значительно упрощает монтаж оконной фурнитуры SIEGENIA.

Что такое проветриватели и зачем они нужны?

Бывает, что невозможно использовать хотя бы режим щелевого проветривания, например, из-за чрезмерного шума на улице. В этом случае стоит задуматься о проветривателе. Он размещается в оконном профиле или рядом с ним и работает даже тогда, когда окно полностью закрыто.

Кому не обойтись без проветривателя?

  • Аллергикам, которым даже в теплое время года приходится плотно закрывать окна, чтобы не вдыхать пыльцу;
  • астматикам, ведь регулярные влажные уборки бесполезны, если новые порции пыли постоянно поступают через открытое окно;
  • людям, живущим или работающим рядом с шумными городскими улицами.

При покупке проветривателя советуем обращать внимание на следующие показатели:

  • шум при работе (он должен быть не более 25-30 дБ);
  • надежность материалов;
  • качество сборки;
  • производительность (для маленькой комнаты нужен проветриватель, пропускающий 30-40 кубометров воздуха в час, а для большого помещения — 200 кубометров в час); количество и качество встроенных фильтров;

· простота установки и эксплуатации.

Широкий выбор удобных и долговечных проветривателей выпускается под брендом SIEGENIA. Компания поставляет разные виды устройств, поддерживающих оптимальный воздухообмен и при этом помогающих избежать сквозняков. Каждый из них имеет особые функции.

AEROMAT mini — этот проветриватель помогает избежать появления плесени при повышенной влажности воздуха. Модульная система установки позволяет оснастить таким приспособлением окна разной конфигурации, даже самые маленькие. Проветривателем AEROMAT mini можно дооснащать окно, которым вы уже пользуетесь. Конструкция имеет неброский дизайн и легко управляется вручную.

AEROMAT midi — еще один небольшой проветриватель со встроенной москитной сеткой и шумопонижающим модулем.

AEROMAT VT — модель с повышенным шумоподавлением и низким уровнем собственного шума. Может работать как в активном, так и в пассивном режиме. Подходит для сложных систем вентиляции. Может монтироваться в перемычке окна, под потолком или в откосе оконного проема.

AEROMAT VT с рекуперацией тепла заменяет отработанный воздух из помещения на предварительно нагретый свежий воздух. У него есть система управления влажностью и контроль за уровнем углекислого газа. Таким проветривателем можно управлять при помощи приложения, заранее установленного на смартфон.

Какой бы проветриватель вы ни выбрали, помните: его "сердцем" является фильтр. У SIEGENIA это фильтр NOx, задерживающий мельчайшую пыль, пыльцу и диоксид азота.

У многих пользователей возникает вопрос: а нужен ли проветриватель, если уже установлен кондиционер? Да. Потому что кондиционер только перемещает и охлаждает имеющийся в помещении воздух, но не обеспечивает поступление новых порций воздуха извне.

Систему проветривания желательно продумать еще до установки окон. Однако даже если вы не успели заранее спланировать вентиляцию, не переживайте: некоторыми видами фурнитуры с функциями проветривания можно дооснастить окна уже после того, как вы начали ими пользоваться. Подобрать же подходящие комплектующие и аккуратно их установить всегда помогут специалисты компании "Русские окна".

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Фото: Oleksiy Maksymenko / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 11:08

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