Россияне стали тратить на спиртное по выходным в два раза больше

Траты россиян на покупку алкогольных напитков в нерабочие дни увеличились почти в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного российским Оператором фискальных данных OFD.ru.
Специалисты проанализировали расходы россиян в недавно завершившийся период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Выяснилось, что за это время граждане потратили на спиртное на 78,8% больше средств, чем за аналогичный период годом ранее, передает телеканал "360".
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