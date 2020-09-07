Российский истребитель перехватил самолет НАТО

7 сентября к рубежам России в районе Баренцева моря приблизился норвежский патрульный самолет Orion. Ему на перехват был поднят российский истребитель МиГ-31, передает "Царьград". В результате самолет НАТО удалился. Граница им нарушена не была.
7 сентября к рубежам России в районе Баренцева моря приблизился норвежский патрульный самолет Orion. Ему на перехват был поднят российский истребитель МиГ-31, передает "Царьград". В результате самолет НАТО удалился. Граница им нарушена не была.
Артистка с трудом пережила неприятности
Девушка "не может связать и двух слов" на ТВ
Шоумен огорчен из-за произошедшего
бабкина шокировала людей
Популярные темы форума
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Патриархат или матриархат?
Накипело
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2
Прошлые дети нужны мужчинам
Хочет переехать из квартиры в дом