Россиянам пообещали суровую зиму

Метеоролог Екатерина Пестрякова выразила уверенность, что грядущая зима в России будет суровой. Кроме того, она наступит раньше обычного.
Пестрякова ожидает, что вопреки сложившейся в последние годы тенденции, зимняя погода установится уже в ноябре. Однако специалист отметила, что морозы не будут длиться долго и будут регулярно сменяться оттепелью. Климатолог обратила внимание, что эти прогнозы – предварительные, а более точных следует ждать в сентябре, сообщает "Царьград".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь