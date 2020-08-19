Москвичей перепугали деревьями с человеческими лицами

Жители и гости столицы заметили в Битцевском лесу любопытные деревья. На коре этих растений виднеются очертания человеческих лиц.
Пользователи Сети не на шутку перепугались из-за увиденного. Один из юзеров выразил надежду, что это дело рук шутников, передает "Царьград".
Гуляляя с семьей по Битцевскому лесу, москвич увидел вот такое деревце.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 19, 2020
Не знаю, насколько здесь постаралась природа, но, хотелось бы, чтобы все таки это было дело рук человека. Иначе, смотрится жутковато. pic.twitter.com/f2tsgLzuls
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