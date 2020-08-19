В России вынесли приговор серийному убийце, которого искали 20 лет

В Ямало-Ненецком автономном округе суд вынес приговор преступнику из города Надыма, который убил троих человек еще в 2000 году. Серийного убийцу разыскивали почти 20 лет.

Мужчина ударил молотком, изнасиловал и зарезал свою подругу, а затем убил ее шестилетнего сына, который стал случайным свидетелем преступления. Позже он убил еще одну свою знакомую во время ссоры, вновь используя молоток и нож. Поиски злоумышленника затруднялись тем, что у него был брат-близнец. В результате преступника поймали лишь в 2019 году. Он признался в содеянном и получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Ura.ru.