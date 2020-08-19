Роспотребнадзор счел опасной яблочную диету

В Роспотребнадзоре напомнили гражданам об опасности яблочной диеты. Специалисты считают, что она может навредить органам пищеварительной системы.
При частом употреблении яблок в организм поступает чрезмерное количество грубой клетчатки. Это особенно вредно для людей, страдающих от гастрита, язвы или колитов, поскольку фрукт может спровоцировать обострение этих заболеваний. Кроме того, яблоки содержат кислоты, которые могут вызвать воспаление желчного пузыря, сообщает телеканал "360".
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