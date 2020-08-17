Назван самый вредный продукт для почек

Нефролог Людмила Артюхина рассказала, что самым опасным продуктом для почек является обычная соль. Ее чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации.
Артюхина отметила, что коварство соли заключается в том, что вызываемые ее избытком недуги могут до последнего протекать бессимптомно. В итоге люди обращаются к врачам, когда болезнь запущена. Доктор отметила, что на проблемы с почками могут указывать такие признаки, как высокое давление, отечность, слабость и утомляемость, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Тест Лионы
Я фигуристая, а он говорит полная
Вонь
Зачем нам летать в Танзанию?
Не русский муж !
Муж оказался бисексуалом
Кто на кого похож
Пить кофе на диете
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит