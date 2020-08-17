Офтальмолог объяснил разное восприятие цвета мужчинами и женщинами

Офтальмолог Ирина Лещенко сообщила, что мужчины зачастую не могут воспринимать некоторые оттенки цветов. У женщин такая проблема встречается гораздо реже.
Лещенко обратила внимание на то, что неспособность воспринимать оттенки не является дальтонизмом – при нем человек может не различать какой-либо цвет вообще. Врач добавила, что в большинстве случаев зрительные дефекты у мужчин проявляются с рождения и связаны с аномалией колбочек внутри сетчатки глаза, передает телеканал "360".
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