Голая жена журналиста попала на видео во время интервью

Бразильский журналист Фабио Порчат брал интервью у бывшего кандидата в президенты страны Гилерме Булоса, передает Пятый канал. С учетом обстоятельств общение проходило в формате онлайн-конференции. Оба собеседника находились у себя дома.
На записи интервью видно, что в какой-то момент обнаженная жена журналиста, идущая, судя по всему, из ванной, пыталась незаметно проскользнуть мимо камеры на заднем фоне.
Все с юмором отнеслись к произошедшему. А отрывок интервью стал стремительно набирать просмотры.
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