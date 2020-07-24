В МЧС рассказали о способах спастись от молнии

В МЧС рассказали, какие меры предосторожности стоит принимать при угрозе удара молнии. В первую очередь следует избегать деревьев и не разговаривать по телефону рядом с проводами.
Если человек в грозу оказался далеко от зданий, следует найти низину, где не будет деревьев или водоемов. Однако ложиться на землю не стоит – в таком случае молния поразит все тело. Лучшим вариантом будет найти овраг или ложбину и сесть в ней на корточки, обхватив ноги руками.
Популярные темы форума
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Хочу выйти замуж
Плоский зад
Я люблю мужа сестры
Повелась на бабки
Как можно любить Россию?
Диденко нашла нового мужа
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Каких вы хотите женщин?