В Омской области мужчина убил жену и дочь и спрятал тела в лесу

В лесу Омской области нашли тела женщины и ее дочери, которых убил отец семейства. Они были завернуты в одеяло и закопаны.
Убийство произошло еще в мае 2019 года, но тогда трупы найти не удалось. В квартире убитых были обнаружены следы крови и восьмилетний сын, которого оставили дома. Спустя несколько дней убийцу также нашли мертвым: он покончил с собой. Следователи полагают, что он совершил преступление на почве ревности, а несовершеннолетняя дочь была убита, поскольку стала свидетелем ссоры родителей.
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