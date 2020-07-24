В Роскачестве дали советы по правильному выбору мороженого

Специалисты Роскачества рекомендуют россиянам обращать внимание на состав и упаковку мороженого перед покупкой. Эксперты отметили, что в молочном, сливочном мороженом и пломбире не должно быть растительных жиров.
В лакомстве могут содержаться молоко, сливки, сливочное масло, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Оно должно быть равномерного цвета, а глазурь не должна быть рассыпчатой или липкой. А упаковка продукта не должна быть мятой или иметь кристаллы льда.
Популярные темы форума
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Плоский зад
Хочу выйти замуж
Я люблю мужа сестры
Повелась на бабки
Как можно любить Россию?
Диденко нашла нового мужа
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?