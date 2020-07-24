Может вызвать рак: сушка белья на балконе оказалась опасной

Эколог Антон Ястребцев предостерег россиян от сушки белья на балконе в городских условиях. Специалист считает, что это может привести к онкологическим заболеваниям.
Ястребцев пояснил, что висящие на балконе вещи будет накапливать вредные вещества, включая канцерогены, подобно фильтру. Если окна квартиры выходят на дорогу, то на белье будет попадать сажа, частицы металла и пыль от автомобильных шин. Организм будет испытывать сильную нагрузку при вдыхании этих веществ, сообщает "Москва 24".
Популярные темы форума
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Плоский зад
Хочу выйти замуж
Я люблю мужа сестры
Повелась на бабки
Как можно любить Россию?
Диденко нашла нового мужа
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?