"Он ее связывал, измывался": скандальный поворот в деле погибшей Насти Тропицель

Родители Насти Тропицель подозревают, что к смерти их дочери причастен ее бойфренд Виктор. Они не исключают, что мужчина мог подсыпать ей наркотики.



По официальной версии, блогерша разбилась на мотоцикле на Бали, не справившись с управлением. Однако у ее родителей другое мнение. Отец девушки Андрей уверен, что она попала в дурную компанию. Он считает, что новые приятели жили за счет Насти Тропицель.

Новый парень блогерши, 30-летний Виктор был ее мотоинструктором. Несмотря на любовные отношения, он продолжал брать с нее деньги за обучение.

Неладное заподозрил дедушка Насти Тропицель. Он сказал, что она как мотылек, который попал в паутину. "Потом в интернете все начали писать, что она, видимо, уже употребляет. Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал", – предположили родители 18-летней россиянки в ютуб-шоу "Пушка".

Крайне возмутили семью девушки и откровенные интимные публикации Виктора о сексе с их дочерью. "Он ее связывал, измывался над ней так, что она рыдала", – поделился отец Насти Тропицель.

Мужчина все же вывел Виктора на чистую воду. Якобы многие его ученики жаловались на его непрофессионализм. Женщины же писали матери Насти Тропицель, что он пикапер, который их разводил на деньги.