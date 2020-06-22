Россиянин сжег бывшую возлюбленную из-за квартиры

В городе Белово (Кузбасс) женщина стала жертвой двух мошенников, проводивших махинации с квартирами. Один из них был ее бывшим возлюбленным.

Он попросил временно переоформить на него квартиру за 200 тысяч рублей, чтобы затем обналичить материнский капитал. Когда сделка была совершена, россиянку заманили в лес, где знакомый нанес ей несколько ножевых ударов. Женщина скончалась. Тело бросили в яму и подожгли. Подозреваемых задержали, ведется расследование.