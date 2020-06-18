В Индии женщина умерла после нападения обезьяны-алкоголика

В Индии обезьяна, которую хозяин пристрастил к алкоголю, напала на нескольких местных жителей. После его смерти примат остался без спиртного и начал вести себя агрессивно.
В общей сложности, животное нанесло травмы 250 людям. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь, а одна из женщин умерла. Обезьяну вскоре поймали и отправили в зоопарк, но и там он нападал на других зверей. В итоге его поместили в одиночную клетку.
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