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В Индии женщина умерла после нападения обезьяны-алкоголика

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В Индии обезьяна, которую хозяин пристрастил к алкоголю, напала на нескольких местных жителей. После его смерти примат остался без спиртного и начал вести себя агрессивно.

В общей сложности, животное нанесло травмы 250 людям. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь, а одна из женщин умерла. Обезьяну вскоре поймали и отправили в зоопарк, но и там он нападал на других зверей. В итоге его поместили в одиночную клетку.

Автор: 18 июня 2020, 19:14 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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