Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

В оперативном штабе по коронавирусу Московской области назвали округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19. Лидером антирейтинга по-прежнему является подольск.
Там число инфицированных перевалило за 3,3 тысячи человек, а прирост зараженных за последние сутки составил 53 человека. На втором месте оказался Красногорск с 2628 заболевшими и приростом в 29 человек. Тройку лидеров замыкает Королев с 2464 случаями заражения. За последние сутки COVID-19 был обнаружен у 14 жителей округа.
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