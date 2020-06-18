Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

В оперативном штабе по коронавирусу Московской области назвали округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19. Лидером антирейтинга по-прежнему является подольск.

Там число инфицированных перевалило за 3,3 тысячи человек, а прирост зараженных за последние сутки составил 53 человека. На втором месте оказался Красногорск с 2628 заболевшими и приростом в 29 человек. Тройку лидеров замыкает Королев с 2464 случаями заражения. За последние сутки COVID-19 был обнаружен у 14 жителей округа.