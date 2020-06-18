Роскомнадзор снял требования по блокировке мессенджера "Телеграм", который был запрещен в России еще в 2018 году. В федеральной службе пояснили, что поводом для этого стало заявление основателя сервиса Павла Дурова о готовности содействовать борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В службе отметили, что соответствующее решение согласовано с Генеральной прокуратурой России. Представители Роскомнадзора добавили, что готовы сотрудничать с любыми интернет-компаниями в борьбе с распространением запрещенной информации.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Домашнее насилие?
Вот и открылась правда!
Если у вас все плохо и неразрешимые проблемы, но есть вера, что все может измениться.