Медики рассказали россиянам о способах спастись от клещей

Врачи отмечают, что клещи могут атаковать человека не только в лесу, но и в черте города. При этом почувствовать их укусы сложно из-за особой слюны, выделяемой насекомым.
Чтобы уберечь себя от клещей, медики рекомендуют покрывать большую часть тела одеждой светлых цветов, поскольку на них насекомое легче заметить. В случае укуса клеща следует удалить, придерживая его как можно ближе к голове и поворачивая вокруг оси. Затем следует продезинфицировать место укуса.
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