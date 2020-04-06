Известный блогер Павел Петель разбился в ДТП в Московской области

Эпатажный российский блогер Павел Петель погиб в аварии недалеко от Подольска. ЧП случилось 6 апреля на Симферопольском шоссе, сообщает Life.
Mercedes, в котором ехал Петель, врезался в стоявший у заправочной станции грузовик. В легковушке находились четыре человека, выжить удалось одному из них: водитель и два пассажира скончались на месте. СМИ сообщают, что иномарка двигалась со скоростью порядка 200 километров в час.
Популярные темы форума
О кошках
Нужен совет
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Хочу богатого мужика
Из какого вы города?
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Карантин и соседи
Как не потолстеть на карантине?
Обращение президента
Джиган и Самойлова разводятся