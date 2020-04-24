Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии отменило запрет на свободное перемещение по стране. Кроме того, гражданам разрешили выезжать за границу, сообщает РИА ФАН. Министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что по возвращении в страну нужно будет показать справку об отрицательном тесте на COVID-19 или провести две недели на карантине.
Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 152 человека, умерли 210 пациентов, передает URA.ru.
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