Умерла создатель конфет "Птичье молоко"

Создатель конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова скончалась в возрасте 86 лет во Владивостоке. Об этом сообщила администрация города на официальном сайте. Церемония прощания состоится 28 апреля в часовне на Морском кладбище.
Анна Чулкова разработала рецепт конфет "Птичье молоко" в 1967 году. За это она получила орден Ленина. Кроме того, кондитер была автором конфет "Комета" и "Метеорит", а также шоколадно-вафельного торта "Мечта", передает телеканал "360".
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