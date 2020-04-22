ООН предрекла человечеству голод "библейского масштаба"

Представитель Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли заявил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 на планете может начаться невиданный голод. Его следует ждать уже через несколько месяцев, сообщает RT.
Бизли отметил, что для предотвращения голода "библейских масштабов" государствам необходимо задуматься о производстве продовольственных товаров. Эксперт также указал на необходимость создания логистической сети для предоставления гуманитарной помощи по всему миру.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Не верю в себя
Стала бабушкой в 36
Новая работа
Ненавижу(продолжение не моей темы)
Пугачева
Кто Лиона
В чем смысл жизни человеческой?
Страна для жизни