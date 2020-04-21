Трое россиян стали заложниками пиратов у берегов Африки

Пираты взяли на абордаж танкер Tommi Ritscher, который находился у берегов государств Бенин и Того на юге Африки. На корабле находятся трое россиян, сообщает Национальная служба новостей.
Известно, что судно находится под контролем преступников с воскресенья. Однако прежде было неизвестно, есть ли среди членов экипажа россияне. Местные власти ведут переговоры с пиратами. За развитием ситуации наблюдают в посольстве России в Бенине и Того.
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