Дачник из Подмосковья увез свой дом в лес и оставил открытым для всех

Мужчина из Дубны решил странным способом избавиться от старого деревянного дома на дачном участке. Он отвез его в лес на машине.
Как пишет "Подмосковье сегодня", небольшую постройку гражданин оставил у дороги неподалеку от санатория. К одной из стен он прибил объявление с рисунком и надписью: "Дом свободный, живите, кто хотите". Пока жильцов не нашлось, но домиком уже заинтересовались в местной администрации.
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