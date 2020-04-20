Будьте осторожны: в Москве объявили желтый уровень опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 23:00 20 апреля до 11:00 мск 22 апреля.
Как сообщает "Москва 24", местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуют быть осторожными на улице и обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
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