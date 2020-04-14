Россиян предупредили о резком подорожании тарифов на мобильную связь

Представители телекоммуникационных компаний заявили, что по итогам 2020 года стоимость тарифов на сотовую связь может увеличиться на 10-20% и выше. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные опроса агентства TelecomDaily.

Так, 38% топ-менеджеров считают, что цены вырастут на 10-15%, а 24% респондентов уверены в подорожании мобильной связи более чем на 24%, передает RT. При этом 13% допустили, что стоимость не увеличится. В качестве основных причин роста цен называют ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, снижение доходов населения, а также падение курса рубля, сообщает URA.ru.