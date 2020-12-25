Путин утвердил 2021 год Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал постановление об утверждении грядущего 2021 года Годом науки и технологий. С соответствующим предложением глава государства выступил накануне во время заседания попечительского совета Московского государственного университета (МГУ).
Выступая на заседании, Путин пояснил, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала всему миру важность развития таких сфер, как наука и здравоохранение, сообщает RT.
Напомним, что уходящий 2020 год был Годом памяти и славы в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.
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