Умер академик РАН Николай Добрецов

В возрасте 84 лет ушел из жизни ученый-геолог, академик РАН Николай Добрецов, передает Общественная служба новостей. Похороны состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Новосибирске. О причинах смерти ученого не сообщается.
В возрасте 84 лет ушел из жизни ученый-геолог, академик РАН Николай Добрецов, передает Общественная служба новостей. Похороны состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Новосибирске. О причинах смерти ученого не сообщается.
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