В Госдуме приняли закон о повышении возраста молодежи

В Государственной Думе во втором чтении приняли законопроект о молодежной политике. Теперь, согласно документу, молодежью считаются люди от 14 до 35 лет включительно.



В прошлом месяце депутаты Госдумы приняли проект о молодежной политике в России, в котором предлагалось на законодательном уровне закрепить понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие подобные слова и словосочетания.

К декабрьскому чтению в документ внесли поправки, 42 из которых были поддержаны комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Законопроект дорабатывался не только в Госдуме, но и в Совете Федерации, законодательных собраниях регионов и на встречах с членами и участниками молодежных объединений.

Стоит отметить, что в документе появилось понятие "специалист по работе с молодежью". Авторы законопроекта также объяснили, кого можно называть "молодой семьей" и "молодым специалистом".

Отдельное внимание уделили направлениям молодежной политики. Их количество значительно увеличилось. Кроме того, в доработанной версии законопроекта расширена статья о мониторинге реализации молодежной политике. В ней сказано, что каждый год будет подготавливаться доклад о проделанной работе в этой сфере.