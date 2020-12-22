Новые законы

В Госдуме предлагают запретить продажу табачных изделий, как и алкогольной продукции – с 23 до 8 часов
"Росатом" изготовил опытную партию "космического" ядерного топлива
Решение суда в Огайо стало итогом дела о смертельной инъекции, которую врачи не смогли ввести в 2009 году
Минздрав предложил внести поправки в закон о порядке въезда в страну для иностранных граждан
Законопроект предусматривает лишение полномочий за систематическое неисполнение обязанностей
Сейчас граждане подписывают петицию к главе Минздрава с просьбой узаконить визиты к тяжелобольным пациентам
Согласно предложению Министерства труда, государственные служащие должны будут пройти специальный экзамен
К концу 2016 года вступит в силу соответствующий законопроект депутата Госдумы Сергея Дорофеева
На Британских Виргинских островах вступает в силу закон, обязывающий компании раскрывать данные о директорах