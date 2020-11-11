Дума повышает возраст молодежи до 35 лет

Законопроект определяет на федеральном уровне понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика" и "молодежные общественные объединения". Предлагается считать молодежью граждан с 14 до 35 лет.
В случае принятия законопроект увеличит число молодых людей в России до 12 миллионов человек. Все они согут претендовать на меры государственной поддержки молодежи, в том числе получение грантов.
Нормативно-правовой акт подготовлен при участии депутатов всех фракций нижней палаты. В их числе – единороссы Вячеслав Фетисов и Алекна Аршинова, коммунист Сергей Гаврилов, либерал-демократ Дмитрий Свищев и Дмитрий Ионин из "Справедливой России".
Ранее исследовательский центр портала Superjob.ru провел исследование, согласно которому многие респонденты заинтересованы в повышении предельного возраста молодежи. Оказалось, что эту меру больше поддерживают женщины, чем мужчины.
При этом сохранение нынешней планки устраивает менее четверти опрошенных. А некоторые респонденты полагают, что молодость длится до 25 лет, сообщает "Интерфакс".
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