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Общество
Дума повышает возраст молодежи до 35 лет

Дума повышает возраст молодежи до 35 лет

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 11 ноября, приняла законопроект о повышении предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет. Документ одобрен в первом чтении.
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Законопроект определяет на федеральном уровне понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика" и "молодежные общественные объединения". Предлагается считать молодежью граждан с 14 до 35 лет.

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В случае принятия законопроект увеличит число молодых людей в России до 12 миллионов человек. Все они согут претендовать на меры государственной поддержки молодежи, в том числе получение грантов.

Нормативно-правовой акт подготовлен при участии депутатов всех фракций нижней палаты. В их числе – единороссы Вячеслав Фетисов и Алекна Аршинова, коммунист Сергей Гаврилов, либерал-демократ Дмитрий Свищев и Дмитрий Ионин из "Справедливой России".

Ранее исследовательский центр портала Superjob.ru провел исследование, согласно которому многие респонденты заинтересованы в повышении предельного возраста молодежи. Оказалось, что эту меру больше поддерживают женщины, чем мужчины.

При этом сохранение нынешней планки устраивает менее четверти опрошенных. А некоторые респонденты полагают, что молодость длится до 25 лет, сообщает "Интерфакс".

Автор: 11 ноября 2020, 16:23 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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