Вертолет Трампа выставили на продажу

В США выставлен на продажу вертолет Sikorsky S-76B, которым президент США Дональд Трамп активно пользовался во время своей предвыборной кампании 2016 года, передает Общественная служба новостей. Стоимость аппарата оценивается специалистами в порядка полутора миллионов долларов. Примечательно, что его стоимость подскочила на фоне новых выборов, поскольку четыре года назад вертолет оценивался едва ли не вдвое дешевле.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Кому на Руси жить хорошо?
Какие мужчины
Порем своего сына.
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Умер Жванецкий
Вы бы разрешили себя покрыть?