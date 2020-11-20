Букмекеры поддержат российский спорт

На прошлой неделе депутат от "Единой России" Игорь Станкевич с коллегами представил законопроект о регулировании букмекерской деятельности. Мы решили пообщаться с автором и разобраться в инициативе. Сможет ли государство продолжить развивать федеральную программу по спорту и обезопасить игроков?



Игорь Валентинович, зачем понадобилось менять законодательство в игорной отрасли?



Чтобы улучшить ее функционирование, увеличить средства, направляемые букмекерскими конторами на развитие спорта. К тому же мы видим, что нынешняя саморегулируемая организация почти не несет ответственности – значит, необходимо наличие единого контролера. Игроков тоже нужно защитить, потому что конфликтных ситуаций возникает много. А компенсационный фонд, который мы предлагаем создать, позволит восполнить потери игрока.

Мы часто сталкиваемся с сообщениями о закрытии незаконных контор, нелегальных игорных заведениях. Как обезопасить рынок от недобросовестных участников? Может стоит ужесточить требования для получения лицензии букмекера? Какие на ваш взгляд условия могут быть предъявлены к организациям для получения лицензии букмекера?

В первую очередь изменить законодательство, что сейчас мы и предлагаем сделать. Ввести соответствующую этому систему контроля – Единого регулятора азартных игр, который работает с правительством и плотно взаимодействует с налоговой службой.

Действительно, некоторые букмекерские конторы по тем или иным причинам покидают рынок. На этот случай создается компенсационный фонд, который фактически подотчетен правительству через наблюдательный совет. Все члены наблюдательного совета назначаются правительством – 5 человек. По одному от правительства, Министерства финансов, Министерства экономического развития и Министерства спорта. И туда же входит руководитель единого регулятора азартных игр.

Тем, кто заинтересованы в вопросе, предлагаю подробнее ознакомиться с законопроектом. Он доступен, выпущен для ознакомления депутатов и заинтересованнованных организаций.

Сегодня для регистрации ООО достаточно 10 000 рублей уставного капитала, а для букмекеров будут более жесткие правила? На сколько?

Эти вопросы наш законопроект не регулирует. В нашей инициативе речь идет о Едином регуляторе азартных игр. Остальные аспекты прописаны в законе о государственном регулировании деятельности азартных игр.

Мы на себя взяли ответственность предложить законопроект, который вводит единого регулятора. Для того, чтобы все процедуры, включая интернет-ставки, стали прозрачными. Это выровняет ситуацию, которая существует сегодня на рынке. Мы никому не предъявляем претензий, не говорим недоброго слова, мы просто предлагаем новый механизм работы.

Вы предложили создать компенсационный фонд для защиты игроков? Сколько он будет составлять? Миллион, два, пять, пятьдесят?

Такая мера содержится в нашем законопроекте. При подготовке документа изучен большой объем отечественной и зарубежной законодательной базы, мнения наших букмекеров, аспекты финансовой деятельности букмекерских контор, тотализаторов, включая казино.

Мы предлагаем, чтобы объем компенсационного фонда был не менее 300 миллионов рублей. Букмекерская контора, которая хочет работать на этом поле, должна быть готовы вкладывать 30 миллионов рублей. По системе тотализаторов компенсационный фонд составит 100 миллионов рублей, а каждая компания должна вложить по 10 миллионов рублей.

Согласитесь, вложив такую сумму, не очень хочется оставлять ее просто так. Хотя доходы букмекеров значительно отличаются от этих сумм, у некоторых компаний – на несколько порядков.

Какой механизм контроля финансового потока у букмекеров вы предлагаете? Как игроки смогут контролировать свои деньги, а государство отчисления?

В законопроекте мы предлагаем контроль за каждой сделанной ставкой. Это касается наличных и всех платежей, которые пройдут через интернет. Механизм контроля будет действовать в режиме реального времени.

Вспомните о современных кассах в супермаркетах. Они сразу же передают информацию в налоговую инспекцию. Мы предлагаем условно аналогичную систему. Человек пришел делать ставку – ему на руки выдают какой-то билетик, доказывающий, что он вложил деньги, он же не уходит просто так. Механизмы контроля не меняются – они ставятся под оперативный надзор.

То, что мы предлагаем, позволяет повысить прозрачность букмекерской деятельности. Это то, чего хотят люди. Как только подойдем к первому слушанию, когда будет правительственное заключение, обязательно выйдем с информацией о том, как мы себе это представляем.

Какое ведомство, по вашему мнению, должно стать регулятором деятельности?

Эти будет заниматься правительство. Единый регулятор азарных игр будет получать средства букмекерской конторы, отчисленять их в компенсационный фонд, в профессиональные лиги, спортивные союзы. Это полностью подотчетный правительству орган, наблюдательный совет формируется исключительно кабинетом министров.

Соблюдение налогового, санитарно-эпидемиологического, правового законодательства будет регулироваться отдельными законами. Каждое ведомство будет заниматься входящими в ее компетенцию вопросами. По сути, в этом плане ничего не изменится. В нашем законе прописано только то, что вводится система единого регулятора.

На что будут расходоваться средства от букмекеров?

Средства пойдут на развитие профессионального, детского и любительского спорта, спортивных обществ и организаций нашей страны. Понимаете, ведь букмекерам это тоже выгодно. Если они получают на футболки наших спортсменов свой логотип, то это привлекает любителей ставок, они идут к ним. И мы знаем, что существуют положительные связи между букмекерскими конторами и профессиональным спортом.