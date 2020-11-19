На что россияне тратили свои первые зарплаты

Специалисты популярного сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, когда граждане получили свои первые зарплаты и на что их потратили. Исследование показало, что большинство соотечественников начали работать в весьма юном возрасте.
Свыше 50% респондентов заявили, что получили первые деньги до 17 лет включительно. Еще 40% опрошенных сообщили, что пошли на работу в возрасте от 18 до 25 лет. Лишь 1% участников опроса начали зарабатывать после 26 лет, а 7% до сих пор не имеют собственных денег, сообщает "Москва 24".
Среди тех, кто начал работать до совершеннолетия, 40% сообщили, что приобрели на первые зарплаты одежду или технику. Но многие просто отдавали деньги родителям.
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