В США упавшего с горы лыжника оживили через 45 минут

В национальном парке Маунт-Рейнир на западе США сутки искали пропавшего без веси лыжника, передает РИА ФАН. Обнаружили его уже без сознания, после чего незамедлительно отправили в госпиталь. Уже в больницу сердце мужчины остановилось. Вернуть к жизни американца удалось спустя 45 минут реанимационных мероприятий.
Мужчина поблагодарил врачей за спасение своей жизни. Он рассказал, что почувствовал недомогание, попытался самостоятельно спуститься с горы, но упал и лишился сознания.
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