Ракета неизвестного происхождения нанесла удар по Дагестану

СМИ сообщили о падении ракеты неизвестного происхождения в Агульском районе Дагестана. Снаряд взорвался в 10 километрах от деревни Чираг.
Местные жители рассказали, что от взрыва затряслись жилые постройки, а у автомобилей сработали сигнализации. В месте падения образовался кратер диаметром порядка 20 метров и глубиной около двух метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА "ФАН".
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